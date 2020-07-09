Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
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Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Adana'da 2 kızını öldürüp intihar eden eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zahide Cengiz, toprağa verildi.

09.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:37

Adana'da 2 kızını öldürüp intihar eden eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zahide Cengiz, toprağa verildi.

Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta eşi Fatih Cengiz tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz, dün tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Cengiz'in cenazesi yakınları tarafından alındı.

Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in cenazesi eşi ve iki kızının yanında toprağa verildi.

Olay

İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), 30 Ağustos'ta iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar etmişti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya şahitlik eden oğul Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kaynak: AA

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