Eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Osmaniye'de yaşayan 3 çocuk annesi Serpil F., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Cemil F., tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan talihsiz kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de öğle saatlerinde merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana gelen olayda, 12 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Serpil F., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil F.'yi terk ederek kayınpederinin evine yerleşti. Barışmak istediğini belirten Cemil F., eşi ile konuşmak için babasının evine gitti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Burada görüşen çift, yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil F., eline aldığı bıçakla eşi Serpil F.'yi yaraladı. Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cemil F. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.