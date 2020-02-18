Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü
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Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı.

18.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:36
Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü

'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Şahsın 5. kattan düştüğü anlar ise amatör kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, 736. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen S.K. (55) 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı ve ikna çabaları sonucunda balkonda tutunmaya çalışan S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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