Eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Ahmet Serdal Oral geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özgül'ün bu kaybının ardından akıllara Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolü akla geldi.

Özgü Namal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Özgü Namal iki çocuğundan dolayı cenaze törenine katılamazken törene üzerinde "Biricik eşim ve babamız" yazılı çelenk koydurdu.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE GERÇEK OLDU

Tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Özgü Namal yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karekteri ile aynı kaderi yaşadı. Namal, dizide sevgilisi Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnetmişti.

Kurtlar Vadisi dizisindeki cenaze sahnesi...

4 yıl önce oyunculuğu bırakan Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla'da bir çiftlik evi kiralayarak hayatlarını orada sürdürme kararı almıştı.