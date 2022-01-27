Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı yürek yakıyor: Yepyeni saylara umutlu hikayeler yazalım - Haberler Magazin
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Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı yürek yakıyor: Yepyeni saylara umutlu hikayeler yazalım

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ece Erken'in yılbaşında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Erken paylaşımında "Her şey geride kalsın, yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım" notunu düşmüştü.

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı yaşamını yitirdi. Eşinin ölüm haberinin ardından sakinleştiricilerle kendine gelmeye çalışan Ece Erken'in 31 Aralık'ta yaptığı paylaşım konuşulmaya başladı.

"HER ŞEY GERİDE KALSIN, UMUTLU HİKAYELER YAZALIM"

Yeni yılı eşinin çocukları ve kendi oğlunun da bulunduğu kalabalık bir aile olarak kutlayan Ece Erken, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Yeni yılda dileklerini sıralayan Erken, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı yeniden gündem oldu

NE OLDU?

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de yaralandı.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı yeniden gündem oldu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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