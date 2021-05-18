Eser Yenenler'in Leonardo DiCaprio'yu babası zanneden oğluna verdiği tepki herkesi kahkahaya boğdu
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Eser Yenenler'in Leonardo DiCaprio'yu babası zanneden oğluna verdiği tepki herkesi kahkahaya boğdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in yanında oğlu Kuzey'e Leonarda DiCaprio'yu göstererek "Bu kim?" diye sordu. Kuzey'in "Babam" yanıtını vermesiyle adeta şoke olan Eser Yenenler'in verdiği tepki hayranlarını güldürdü.

Yakın zamanda ikinci bebekleri dünyaya gelen Eser-Berfu Yenenler çifti, sosyal medya hesabından yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Çift, son olarak dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio ile ilgili videolarıyla sosyal medyada gündem oldu.

DICAPRIO'YU BABASI ZANNETTİ

Eşi ve büyük oğlu Kuzey'le video çeken Berfu Yenenler, oğluna Leonarda DiCaprio'yu gösterek "Bu kim?" diye sordu. Fotoğraftaki DiCaprio'yu babası zanneden Kuzey ise "Babam" cevabını verdi. O anlara şahit olan Eser Yenenler'in şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.

Eser Yenenler'in Leonardo DiCaprio'yu babası zanneden oğluna verdiği tepki herkesi kahkakaya boğdu

ESER'İN YORUMU HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Berfu, "Kuzey'in, Leonardo DiCaprio'yu babası sanma skandalı. Leonardo: Ben ne alaka?" notunu yazdı. Eser Yenenler ise eşinin paylaşımına Leonarda DiCaprio'yu etiketleyerek "Başına bela olurum" yorumunu yaptı.

Eser Yenenler'in Leonardo DiCaprio'yu babası zanneden oğluna verdiği tepki herkesi kahkakaya boğdu
Eser Yenenler'in Leonardo DiCaprio'yu babası zanneden oğluna verdiği tepki herkesi kahkahaya boğdu
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Eser Yenenler'in Leonardo DiCaprio'yu babası zanneden oğluna verdiği tepki herkesi kahkahaya boğdu - Haberler Magazin
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