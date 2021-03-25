İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim
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İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim

Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. 2019 yılında dünyaevine giren çift, bebeklerine Mete adını verdi.

Bugün saat 13.12'de gerçekleşen doğumla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BİR ÇOCUKLARI DAHA VAR

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bugün oğlu Mete'yi kucağına aldı.

HAMİLELİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

İkinci kez anne olan Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi..."

İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
YARCAN: bence acun koysaydı. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İSMAİL AKINCI: ÜNLÜ MÜ!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
GICIK: acelenizmi vardı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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