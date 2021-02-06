Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin adı belli oldu
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Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin adı belli oldu

06.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 01:50
Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci bebeğinin adı belli oldu

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ikilisi önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Oyuncular basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Yenenler, doğacak çocuklarının ismini açıkladı

İbrahim Büyükak, Exxen'de yayınlanacak hayatını kaleme aldığı dizide Zafer Algöz, Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya ile gibi isimlerle oynadığını söyledi.

'BERFU AŞERİYOR'

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in aşerdiğini söyledi. Eser Yenenler, "Heyecanlıyız az kaldı ikinci kez baba olacağım. Aşerme durumları olmuyor ilkinde yeterince ikimizde aşerdik" diyerek gülümsedi.

ÇOCUKLARININ İSMİ 'METE' OLACAK

Kuzey adında bir oğlu bulunan Eser Yenenler, doğacak oğullarına Mete adını vereceğini açıkladı.& ;

METE NE DEMEK ?

Türkçe dil kökenine sahip Mete ismi, Büyük Hun İmparatoru ile ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra ismin kelime manası ise "topraktan yapılmış ibrik" anlamı taşımaktadır. Mete'nin kelime anlamı dışında, çocuğun karakteri üzerine olan etkisi de oldukça merak edilmektedir.

Mete ismine sahip insanlar, durgun bir yaşam tarzından hoşlanmazlar ve sürekli yer değiştirmek isterler. Bu kişilerin özgürlükçü düşünce tarzları işlerine de yansımaktadır. Bu nedenle kendi işlerini kurma ve patronluk yapma eğilimi taşırlar. Mete ismine sahip insanların kendi ayakları üzerinde durma isteği oldukça baskındır. Bu sebeple de erken yaşta kendi başlarına yaşamak isteyebilirler.

Mete İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Mete, Kuran-ı Kerim'de yer almayan bir sözcüktür. Ancak bu ismin çocuklara verilmesinde dini açıdan bir engel bulunmamaktadır. Bu isim yanına ek alarak Metehan şeklinde de kullanılabilmektedir.

Kaynak: Snob Magazin

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