Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı

13.11.2020 00:38 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:49
Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı

ESENYURT TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı.

ESENYURT TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette giden 6 aracın sürücülerinin kontrolü kaybetmesi sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kaza nedeniyle hasar gören bir otomobil ise aniden alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobildeki 3 kişi vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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