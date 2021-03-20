ESENYURT'TA YÜKÜ ARKAYA KAYAN KAMYON ŞAHA KALKTI
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ESENYURT'TA YÜKÜ ARKAYA KAYAN KAMYON ŞAHA KALKTI

20.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:14

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı.

Olay dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı. Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi. Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu." diyerek duruma tepki gösterdi.

ESENYURT'TA YÜKÜ ARKAYA KAYAN KAMYON ŞAHA KALKTI
ESENYURT'TA YÜKÜ ARKAYA KAYAN KAMYON ŞAHA KALKTI
ESENYURT'TA YÜKÜ ARKAYA KAYAN KAMYON ŞAHA KALKTI
ESENYURT'TA YÜKÜ ARKAYA KAYAN KAMYON ŞAHA KALKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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