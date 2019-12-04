Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı

04.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:42

ESENYURT 'ta yer altı kablolarında patlama oldu. Patlamalar ve çıkan duman ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Abanoz sokakta bulunan yer altı kablolarında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlamalar oldu. Sokaktakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ederek, patlamaları kontrol altına aldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul