Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı
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Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı

ESENYURT'ta yer altı kablolarında patlama oldu.

04.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:42
Esenyurt'ta yer altı kabloları patladı
'ta yer altı kablolarında patlama oldu. Patlamalar ve çıkan duman ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenyurt, , Abanoz sokakta bulunan yer altı kablolarında saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlamalar oldu.  Sokaktakilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ederek, patlamaları kontrol altına aldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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