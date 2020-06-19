Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı
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Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı 12 yerine 32 kişi taşıyan minibüs sürücüsü: " Her türlü kuraldan haberimiz var" Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan uygulamada oturan 12 yolcu taşıması gereken minibüsten ayaktakiler yolcular dahil toplam...

19.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:48

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı

12 yerine 32 kişi taşıyan minibüs sürücüsü: " Her türlü kuraldan haberimiz var"

İSTANBUL - Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan uygulamada oturan 12 yolcu taşıması gereken minibüsten ayaktakiler yolcular dahil toplam 32 yolcu çıktı. Sosyal mesafesiz yolculuğa göz yuman sürücüye ceza yazılırken minibüs sürücüsü kuralları bilip bilmediği sorulması üzerine "Her türlü kuraldan haberimiz var" dedi.

Yeni tip korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınmaması maske ve sosyal mesafe kuralları getirilmişti. Getirilen kurallara uyulup uyulmadığı yönünde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu minibüslerine yönelik uygulama yapıldı. Mehterçeşme Mahallesi'nde yapılan uygulamada taşınabilir yolcu sayısı 12 olan bir minibüsten 32 yolcu çıktı. Fazla yolcular minibüsten indirildi. Sürücüye fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası kesildi. Minibüs sürücüsü Murat Karakurt'a kuralları bilip bilmediği sorulması üzerine ilginç bir cevap verdi. Karakurt, "Kurallardan her türlü haberimiz var insanlar işlerine gitmeye çalışıyor bizim de yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı

Kaynak: İHA

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