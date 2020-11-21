Bu da depo görünümlü meyhane! Denetime çıkan kaymakama yakalandılar

Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül'ün koronavirüs salgınını önleme amacıyla yaptığı rutin denetimde, bir marketin alt katını meyhaneye çevirip kuralları hiçe sayan vatandaşlar suçüstü yakalandı.

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbirler getirildi. Dün akşam saat 20.00'de Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatı ile polis ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı.

BODRUM KATI MEYHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Yapılan denetimlerde, Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan markete giren kişilerin sayısının fazla olduğunu fark eden ekipler, adrese baskın yaptı. Markette arama yapan ekipler, aşağı kata inen merdiven olduğunu fark ettiler. Merdivenden aşağıya inen polis ekipleri, masalara alkol servisi yapıldığını ve bodrum katın meyhane gibi kullanıldığını tespit etti.

HEM MEKAN SAHİBİNE HEM DE MEKANDAKİLERE CEZA KESİLDİ

Market sahibine perakende satış yapılması gereken yerde açık içki sunumu yapılmasından ceza kesilirken, işyerinin ruhsatındaki faaliyetinin dışında hareket etmesinden dolayı mühürlenmesi yönünde belediyeye yazı gönderildi. Markette bulunan kişilere ise koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

"KİMSE BAKTIĞINDA BURADA NE OLDUĞUNU ANLAMAZ"

Bir sokak sakini ise yaşanan olay hakkında, "Baktığın zaman göze fazla şüpheli gelmiyor. Burası, birinin geçerken şüphelendiği durumda değil şu anda. Kimse baktığında burada ne olduğunu anlamaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE