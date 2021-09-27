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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı Esenyurt'ta kaçırılan ve fidye istenen Pakistan uyruklu şahsı kurtarmak için operasyon düzenleyen ekipler, bir evde toplam 13 rehine olarak tutulan Pakistan uyruklu şahsı kurtardı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kaçırılan ve fidye istenen Pakistan uyruklu şahsı kurtarmak için operasyon düzenleyen ekipler, bir evde toplam 13 rehine olarak tutulan Pakistan uyruklu şahsı kurtardı. Gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kurtarılan şahıslar ise sınırdışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde M.B.A. isimli Pakistan uyruklu bir şahsın kaçırılması ve fidye istenilmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, Balıkyolu Mahallesindeki bir adreste çok sayıda yabancı uyruklu şahısların tutulduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında M.B.A'nında bulunduğu 13 Pakistanlı vatandaşı kurtarırken, adreste bulunan M.T. ve M.R. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu 13 kişi sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.T. ve M.R. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

Son dakika haberleri! Esenyurt'ta rehine kurtarma operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı
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