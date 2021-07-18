Esenyurt'ta pes dedirten görüntü: E-5 kenarında fuhuş pazarlığı

Esenyurt'u mesken tutan hayat kadınlarının yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapması görenlere pes dedirtti.

Esenyurt'u mesken tutan hayat kadınlarının yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapması görenlere pes dedirtti.

E-5 karayolu Esenyurt mevkiinde skandal fuhuş pazarlığı görüntüleri ortaya çıktı. Gece saatlerinde iki otomobille hemen otoyolun kenarına bırakılan kadınlar, duran otomobillerdeki kişilerle pazarlık yaptı. Araçlarını yavaşlatan veya duran sürücüler,

zaman zaman yolda kuyruk oluşmasına sebep oldu. Yanlarından geçen ailelere ve kafede oturan kişilere aldırış etmeyen kadınlar, araçları ile yanaşan sürücülerle pazarlık yaptı. Yapılan pazarlık anları bir araçtaki şahıs tarafından kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı