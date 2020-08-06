Esenyurt'ta kızlar tekme tokat birbirine girdi İstanbul Esenyurt'ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

İstanbul Esenyurt'ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA