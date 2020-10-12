Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü

12.10.2020 03:52 | Son Güncelleme: 12.10.2020 04:18
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta bir kişi yasadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Esenyurt'ta bir kişi yasadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.  Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı. 

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDATartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü.  Ailenin 4 yaşlarındaki çoğunu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 

SORUŞTURMA SÜRÜYOROlay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi. Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

 


- Istanbul
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Melania Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Şevval Sam Halil Sezai
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta kadın cinayeti; karısını bıçaklayarak öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 04:18:09. #1.15#
title