Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
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Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı

17.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:36

Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendilerini uyaran çevredekilere taş atıp kaçtı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda plakasız hafif ticari araçla gelen maskeli 3 hırsız, yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun dorse kilidini kırdı.

VATANDAŞLARI TAŞLADILAR

Sesleri duyan çevredekiler hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefonuyla hırsızları çekmeye başladı. Çevredekilere aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, kendilerini uyaranlara taş attı.

OLAN BİTEN ANBEAN KAMERADA

Hırsızlar daha sonra geldikleri araçla hızla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı.

Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (32)
CİMBOMLU: CUKURu izlemeye devam edin aha sonuclarini görün iste,
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BERMUDA ÜCGENİ: hirsiz-magdur-adalet . . . . . . tasi atan hakli , yiyen suclu. . . .
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OSMANLI: Her tarafta bu hırsızları gaspcıları dolandırıcıları içeri falan atmaya gerek yok hemen kafalarına sıkacaksın bulduğun yerde yok edeceksin Allah zaten bunları insanlıga kendinizi bu adilerden koruyun buldunuz yerde yok edin diye kesin emri var
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