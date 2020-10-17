Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı

Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendilerini uyaran çevredekilere taş atıp kaçtı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda plakasız hafif ticari araçla gelen maskeli 3 hırsız, yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun dorse kilidini kırdı.

VATANDAŞLARI TAŞLADILAR

Sesleri duyan çevredekiler hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefonuyla hırsızları çekmeye başladı. Çevredekilere aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, kendilerini uyaranlara taş attı.

OLAN BİTEN ANBEAN KAMERADA

Hırsızlar daha sonra geldikleri araçla hızla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı