Esenyurt'ta baltalı park kavgası
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Esenyurt'ta baltalı park kavgası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta baltalı park kavgası

ESENYURT'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler 'Daha hızlı' diye tempo tuttu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

ESENYURT'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önüne kamyonun park edilmesi üzerine, işyeri sahipleri ile kamyondakiler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı. Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada, yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. 


Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası
Esenyurt'ta baltalı park kavgası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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