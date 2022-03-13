Esenler'de yürek ısıtan anlar
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenler'de kar çalışması yapan bir görevlinin ve köpeğin sevimli halleri yürekleri ısıttı.
ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de kar çalışması yapan bir görevlinin ve köpeğin sevimli halleri yürekleri ısıttı.
İstanbul'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışı sonrası Esenler Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik görevlisinin kar temizleme çalışması sırasında yanına bir köpek geldi. Köpeği gören görevli başını okşayıp sevdi. Köpek bir süre adamın yanından ayrılmazken, içleri ısıtan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel