ANKARA - Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür
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ANKARA - Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

16.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:11

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sayesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ulaşım aksamadı.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sayesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ulaşım aksamadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünün oluşturduğu karla mücadele ekipleri, kent genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Havalimanı pistinin ve apronun kapanmaması için 32 uzman personelin 22 ileri teknoloji donanımlı araç ile yaptığı çalışmalar sayesinde yolcuların hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilirken, uçaklar da alana güvenli bir şekilde iniş yapıyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen pistlerin kapanmaması sayesinde, iniş izni isteyen uçaklar başka bir havalimanına yönlendirilmiyor.

Pilotlar da kule ile iletişime geçerek karla mücadele ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

ANKARA - Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür
ANKARA - Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür
ANKARA - Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür
ANKARA - Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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