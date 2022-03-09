Programa göre, dalgalı kur rejimi uygulaması devam edecek. Enflasyon hedeflemesi sistemi sürecek. Döviz kurunda sağlıksız fiyat oluşumu gozlenirse piyasa istikrarı için gerekli adımlar atılacak. Eşel mobil sistem (AKARYAKIT) nedir?

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

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