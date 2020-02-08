: Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?

08.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:40

Eşek kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Eşek nasıl yazılır? Eşşek mi, eşek mi? TDK'ya göre eşek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

EŞEK NASIL YAZILIR? EŞEK Mİ, EŞŞEK Mİ?

Eşşek: Yanlış

Eşek: Doğru

TDK'YA GÖRE EŞEK NE DEMEK?

eşek, -ği

1. isim, hayvan bilimi Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun kulaklı (Equus asinus):

"Arkadaşını böyle dar vakit eşeğin üstünde görünce koştu." - Fakir Baykurt

2. isim, halk ağzında Odun kesme, duvar örme, sıva yapma vb. işlerde kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa.

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