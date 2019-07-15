Eşcinsellikle 'suçlandı', 41 yaşında intihar etti; İngiliz mucit Turing banknota basılıyor

Eşcinsellikle 'suçlandı', 41 yaşında intihar etti; İngiliz mucit Turing banknota basılıyor

Modern bilgisayarların mucidi kabul edilen İngiliz matematik dehası Alan Turing, 50 Sterlinlik banknotların yeni yüzü olarak seçildi. Açıklama İngiltere Merkez Bankası tarafından yapıldı. Turing eşcinsel ilişki suçlamasıyla hapse atılmak istenmiş, hormon tedavisine zorlanmıştı.

Eşcinsellikle 'suçlandı', 41 yaşında intihar etti; İngiliz mucit Turing banknota basılıyor

Modern bilgisayarların mucidi kabul edilen İngiliz matematik dehası Alan Turing, 50 Sterlinlik banknotların yeni yüzü olarak seçildi. Açıklama İngiltere Merkez Bankası tarafından yapıldı.

Tarihe mal olmuş 12 İngiliz bilim insanı figürü arasından seçilen Turing, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Engima adlı şifreli mesajlaşma aygıtını deşifre etmeyi başararak savaşın gidişatını değiştirmişti. Enigma'nın kodlarını kırmak için geliştirdiği makine ise modern bilgisayarların ilk atası oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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