Escape from Pretoria Filmi Escape from Pretoria filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Escape from Pretoria filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tim Jenkin'in 2003'de yayınlanan Inside Out: Escape from Pretoria Prison isimli kitabından uyarlanan Escape from Pretoria, 1970'lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin'in tutuklanması ve kaçısını konu alıyor. Film, 12 yıl ceza almasının ardından kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği ile bilinen hapishanelerden biri olan Pretoria'dan kaçmayı başaran ekibin hikayesini anlatıyor. Yönetmen: Francis Annan Senaryo: Francis Annan, L.H. Adams, Karol Griffiths, Tim Jenkin Oyuncular: Daniel Radcliffe, Ian Hart, Daniel Webber, Nathan Page , Stephen Hunter, Mark Leonard Winter, Ratidzo Mambo, Jeanette Cronin, Adam Tuominen, Grant Piro, PJ Oaten, Paul Harvey, Adam Ovadia, Lliam Amor, Lenny Firth, Martin Ayles, David Wilson Filmin Türü: Gerilim Orijinal Adı: Escape from Pretoria Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Afrika Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 106 dk. Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım Vizyon Tarihi: 28.08.2020 Escape from Pretoria Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com