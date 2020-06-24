Escape from Pretoria Filmi
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Escape from Pretoria Filmi

Escape from Pretoria filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Escape from Pretoria filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Escape from Pretoria Filmi
24.06.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:58

Tim Jenkin'in 2003'de yayınlanan Inside Out: Escape from Pretoria Prison isimli kitabından uyarlanan Escape from Pretoria, 1970'lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin'in tutuklanması ve kaçısını konu alıyor. Film, 12 yıl ceza almasının ardından kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği ile bilinen hapishanelerden biri olan Pretoria'dan kaçmayı başaran ekibin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Francis Annan

Senaryo: Francis Annan, L.H. Adams, Karol Griffiths, Tim Jenkin

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Ian Hart, Daniel Webber, Nathan Page , Stephen Hunter, Mark Leonard Winter, Ratidzo Mambo, Jeanette Cronin, Adam Tuominen, Grant Piro, PJ Oaten, Paul Harvey, Adam Ovadia, Lliam Amor, Lenny Firth, Martin Ayles, David Wilson

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Escape from Pretoria

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Afrika

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 106 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 28.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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