Escape from Pretoria Filmi
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Tim Jenkin'in 2003'de yayınlanan Inside Out: Escape from Pretoria Prison isimli kitabından uyarlanan Escape from Pretoria, 1970'lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin'in tutuklanması ve kaçısını konu alıyor. Film, 12 yıl ceza almasının ardından kendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği ile bilinen hapishanelerden biri olan Pretoria'dan kaçmayı başaran ekibin hikayesini anlatıyor.
Yönetmen: Francis Annan
Senaryo: Francis Annan, L.H. Adams, Karol Griffiths, Tim Jenkin
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Ian Hart, Daniel Webber, Nathan Page , Stephen Hunter, Mark Leonard Winter, Ratidzo Mambo, Jeanette Cronin, Adam Tuominen, Grant Piro, PJ Oaten, Paul Harvey, Adam Ovadia, Lliam Amor, Lenny Firth, Martin Ayles, David Wilson
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Escape from Pretoria
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Afrika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 106 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com