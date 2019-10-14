Esas 14 Burda AVM'den nefes kesen eğlence

14.10.2019 18:15

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerine 7D simülatör kapsülünde göstereceği filmlerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak.



Bolu'da, D-100 Karayolu üzerine Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 7D simülatör kapsülünde gösterilecek filmler ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak.



Bolu ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 16 - 17 - 18 - 19 - 20 Ekim tarihlerinde 14.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçilerini 7 boyutlu eğlence ile buluşturacak.



Esas 14 Burda AVM, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 7D Simülatör Kapsül etkinliği ile ziyaretçilerini nefes kesen bir eğlenceye davet ediyor. - BOLU

Kaynak: İHA