Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı
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Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

- Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısı sonucu bir anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.

- Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı

İDLİB - Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısı sonucu bir anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı.

Esad rejimi İdlib'in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda bir evin vurulması sonucu 3 çocuk ve anneleri ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle ailenin evi kullanılmaz hale geldi.

Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı
Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı
Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı
Esad rejimi idlib'i vurdu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi

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