- Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 3 ölü, 16 yaralı
- Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 3 ölü, 16 yaralı Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada en az 3 askerin öldüğü, 16 askerin yaralandığı bildirildi.
20.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:27
- Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 3 ölü, 16 yaralı
ŞAM - Suriye'nin Dera kentinde Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada en az 3 askerin öldüğü, 16 askerin yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Dera kentinin doğusundaki Kehil kasabasına giden yolda Esad rejimi askerleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında, yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada en az 3 askerin öldüğü, 16 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA