Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı
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Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı.

- Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı.

Esad rejimine bağlı güçler, Suriye'nin İdlib kentine topçu saldırısı düzenledi. Al-Dabit Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda birçok evin ise hasar gördüğü aktarıldı. Topçu saldırısının düzenlediği bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı
Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı
Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
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