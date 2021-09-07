Son dakika haberi... Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı

Son dakika gelişmesine göre - Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü, 15 yaralı Suriye'nin İdlib kentine Esad rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil de yaralandı.