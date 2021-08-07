Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
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Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı

Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in Eriha ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in Eriha ilçesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i ağır olmak üzere 2 sivil yaralandı. Saldırının ardından bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu evlerde maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Roketlerden birinin doğrudan bir evin üzerine düştüğü, evin içindekilerin ise şans eseri zarar görmediği aktarıldı. - İDLİB

Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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