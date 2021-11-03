Son dakika haberleri... Eş ve ve 2 çocuğunu öldüren sanığın 72 yıl hapsi istendi (2)- Yeniden

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, eşi Nefik (50) ile çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk'ü (26) tabanca ile vurarak öldüren Adem Öztürk'ün (55) yargıladığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanık Öztürk hakkında, suçu ağır tahrik altında işlediği kanaatiyle toplam 72 yıl hapis cezası istedi.

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Öztürk, 6 Kasım 2020'de Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde oturdukları evde oğlu Selahattin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile birlikte eşi Nefik ve Seher Öztürk'ü tabanca ile vurarak öldürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adem Öztürk hakkında 'Altsoydan birine ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; sanık Adem Öztürk, avukatı, oğlu Sergen Öztürk ve müştekiler katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, önce Adem Öztürk hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, daha sonra ise sanığın suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle toplam 72 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmasını talep etti. Mahkeme, sanık Adem Öztürk'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.