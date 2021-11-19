Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

AA / Yunus Okur - Haberler | Güncel
Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Vali Memiş, AA muhabirine, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.

Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı

Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.

Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ...

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ...

 Son dakika! Erzurum Valisi Memiş, depremde birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını bildirdi

Son dakika! Erzurum Valisi Memiş, depremde birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını bildirdi

AA / Yunus Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title