Erzurum'un Olur Kaymakamı ve Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı

Erzurum'un Olur ilçesi Kaymakamı İlker Eker ve Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın içerisinde olduğu makam aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Olur ilçesi Kaymakamı İlker Eker ve Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın içerisinde olduğu makam aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Yıldırım'ın kullandığı 25 FE 002 plakalı Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın makam aracı, Oltu ilçesine bağlı Kaleboğazı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kaymakam İlker Eker ve Belediye Başkanı Sıddık Demircan, koruma polisi Murat Keskin ve sürücü Sinan Yıldırım yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kaymakam Eker ve Belediye Başkanı Demircan ile diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan