Erzurum'un İspir ilçesin'de hurda operasyonu Erzurum'un İspir ilçesinde hırda demir çalan şahıslar yakalandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde hırda demir çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Yukarı Özbağ Mahallesi'ne araçları ile gelen S.A. ve E.A. isimli şahıslar mahallede bulunan hurdaları yükleyerek kaçtı. ilçe dışından geldikleri belirlenen şahıslar kullandıkları araçla ile birlikte İkizdere Jandarma ekiplerice yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince İspir'e getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

Yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağına muhalefet ettikleri için ayrıca 3.150'şer TL idari para cezası uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA