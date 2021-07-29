Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava, parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum ve Ağrı'nın kuzeyi, Iğdır'ın ise batısı ile Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 34, Iğdır'da 32, Erzurum'da 30, Ağrı'da 28, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök