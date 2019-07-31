ERZURUM FOTOKAPANA TAKILAN YABAN HAYAT

ERZURUM'un Olur ilçesindeki Ormanağzı Mahallesi ormanlarına yerleştirilen 12 fotokapan adeta belgesellik görüntüler kaydetti. Sarıçam ormanlarındaki ağaçlara ve araziye yerleştirilen fotokapanlar, vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi hayvanları görüntüledi. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü Olur İlçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşayan yaban hayatını takip edebilmek için yaklaşık 3 ay önce fotokapan çalışması başlattı. Mahalleye ait sarıçam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda 12 ayrı noktaya konulan fotokapanlar, yaban hayatı görüntüledi. Adeta doğal hayvanat bahçesi konumunda olan ormanlık alanda vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi hayvanların görüntüleri fotokapan kameralarına yakalandı.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Enstitü Müdür Yardımcısı. Mehmet Akif Okutucu, Orman Genel Müdürlüğü'nün ar-ge birimi olarak çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ormanağzı mahallesinde yaban hayatı izleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Okutucuy, Bu çalışmayla yörede bir çok memeli hayvan türü fotokapanla tespit edilmiş olup bölgenin yaban hayatı bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür dedi.

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmalar Başmühendisi Yaşar Ayhan, Ormanağzı Mahallesi sarıçam ormanlarında 12 fotokapan ile üç ay boyunca yaptığımız çalışmalar sonucu vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türlerin görüntülerini elde ettik. Fotokapanla tespit ettiğimiz bu türlerden özellikle vaşak nesli tehlike altında olan türlerden olup koruma altındadır. Yöre, yaban hayatı bakımından oldukça zengin olup habitatlarının korunması için yöre halkının bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir diye konuştu.

Kaynak: DHA