11.10.2019 15:44

Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Barış Pınarı Harekatı'na destek programı düzenlendi.

Kentte Cuma namazı sonrası Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Yakutiye Kent Meydanı'nda Barış Harekatı'nı destek için dua programı düzenlendi. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı program öncesi mehter takımı konser verdi. Lalapaşa Camii Müezzini Musa Dağ'ın okuduğu Fetih Süresi'nden sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, katılanlara dua ettirdi. Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrullah Kaçar, Türk Milletinin gururu oan silahlı kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatta bütün Mehmetçiklerimize, kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyoruz. İnanıyoruz ki; askerimiz yine dünyaya çok önemli bir ders verecek ve tek mazlumun kılına zarar getirmeden hainlerin planlarını bozmayı başaracaktır. Masum insanlar için terörist eylemlerden uzakta bir koridorun açılmasına vesile olacak böylesine bir operasyonu başarı ile tamamlamaya muktedir tek ordu şanlı Türk ordusudur. Hazreti Peygamber'in övgüsünü almış askerlerimiz başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve operasyonda görev alan tüm yöneticilerimize başarılar temenni ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA