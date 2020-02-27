Erzurum'daki koronavirüs karantinasından ilk görüntüler geldi
İran ve Afganistan'da hızla yayılan koronavirüs vakalarının göçmenler vasıtasıyla Türkiye'ye sıçramasından korkulurken, Erzurum'da bulunan ve karantina altına alınan bazı hastanelerden ilk görüntüler geldi.
27.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:47
Çin'de ortaya çıkan ve ardından birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs, Türkiye'ye komşu ülkelerde de can almaya devam ediyor. Ülkemize sıçramaması için önlemler üst seviyeye çıkartılırken Erzurum'da karantinaya alınan bazı hastanelerden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Görüntülerde özel kıyafetli görevlilerin hastaları servislere naklettiği görülüyor.
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Haber Videosu: Erzurum'daki koronavirüs karantinasından ilk görüntüler geldi
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