: Erzurum'daki koronavirüs karantinasından ilk görüntüler geldi

27.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:47

Çin'de ortaya çıkan ve ardından birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs, Türkiye'ye komşu ülkelerde de can almaya devam ediyor. Ülkemize sıçramaması için önlemler üst seviyeye çıkartılırken Erzurum'da karantinaya alınan bazı hastanelerden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Görüntülerde özel kıyafetli görevlilerin hastaları servislere naklettiği görülüyor.

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