Erzurum'da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı
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Erzurum'da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı

30.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:55
Erzurum'da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde hemzemin geçitte trenin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde hemzemin geçitte trenin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde NATO Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, hemzemin geçitten geçerken yük treninin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Erzurum'da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı
Erzurum'da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı
Erzurum'da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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