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Erzurum'da toplanan sendika üyeleri sabit ek ödemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum'da toplanan sendika üyeleri sabit ek ödemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi

Sağlık-Sen ile Türk Sağlık-Sen'in Erzurum şubesi üyeleri, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan sabit ek ödemelerin tüm sağlık mensuplarını kapsamasını istedi.

ERZURUM (AA) - Sağlık-Sen ile Türk Sağlık-Sen'in Erzurum şubesi üyeleri, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan sabit ek ödemelerin tüm sağlık mensuplarını kapsamasını istedi.

Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde bir araya gelen Sağlık-Sen ile Türk Sağlık-Sen Erzurum Şubesi üyeleri, ellerindeki çeşitli dövizlerle ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türk Sağlık-Sen Erzurum Şube Başkanı Faruk Bulut, yaptığı basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sabit ek ödemelerin tüm sağlık personellerini kapsaması gerektiğini söyledi.

Ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları olduğunu belirten Bulut, "Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmeli ve çalışma barışı yeniden tesis edilmelidir. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekibin büyük bir bölümü görmezden gelinemez. Zam, doktorlarımız için de geriye kalan tüm sağlık personellerimiz içinde gereklidir." diye konuştu.

Sağlık-Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman da yapılan düzenlemenin doktorlar adına memnuniyet verici olduğunu anlatarak, diğer sağlık personellerinin bu uygulamadan ayrı tutulmasını yanlış olduğunu söyledi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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