Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu
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Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu

Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sağlık ekipleri, Şehir Hastanesi ve kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılan aşı çadırlarında vatandaşları ikna ederek aşılıyor.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sağlık ekipleri, Şehir Hastanesi ve kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılan aşı çadırlarında vatandaşları ikna ederek aşılıyor.

Kentte hem aşılama oranının artması hem de vaka sayılarının düşürülmesi için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sağlık ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kent meydanı, alışveriş merkezi ve havalimanında kurulan çadırlarda vatandaşa randevusuz aşı yapıyor.

Hastaneye gelen vatandaşların aşı olup olmadığını da soran sağlık ekipleri, aşı hakkında yanlış bilgi sahibi olanların hem endişesini gideriyor hem de ikna ettiği vatandaşı randevusuz aşı bölümüne yönlendiriyor.

Aşı olmayanların evine giderek ikna etmeye çalışıyorlar

Kentte görevlendirilen yaklaşık 164 sağlıkçının, her gün, ambulans ve tahsis edilen araçlarla ilçeler ile şehir merkezinde aşı olmadığı belirlenen kişilerin evlerine gidip ikna çalışması ise devam ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Murat Akıncı, AA muhabirine, hastanenin, Doğu'nun bütün illerine hizmet verdiğini söyledi.

Hastane giriş ve çıkış kapılarında sağlık ekiplerinin vatandaşı aşıya davet ettiğini ifade eden Akıncı, "İkna ettiğimiz kişilerin aşılarını yaptırmaya gayret ediyoruz. Aşı hakkında yanlış bilgileri varsa bunları düzeltemeye gayret ediyoruz. Vatandaş ve hastalarımıza tek çağrımız, bir an önce aşı olsunlar." dedi.

Akıncı, hastane girişinde yapılan aşı davetine ve aşıya vatandaşların olumlu baktığını belirterek, İl Sağlık Müdürü Bedir'in talimatıyla uygulanan söz konusu çalışmaların süreceğini dile getirdi.

"Felçli olmama rağmen korkmadan aşımı yaptırdım"

Aşı olan vatandaşlardan Ferman Sarıyer, 3. doz aşısını olduğunu anlatarak, "İnsanlar korkmasın, aşı olsun. Okullar açılsın ve hayat normale dönsün. Ben felçli olmama rağmen korkmadan aşımı yaptırdım." diye konuştu.

Hastanede aşı olan Serhat Büyükkkaya ise vatandaşların aşı yaptırmasını tavsiye ederek, "Yakın zamanda İzmir'de amcamın oğlu Kovid-19 nedeniyle vefat etti, aşı olmamıştı. Köyden aşı yaptırmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Kentteki aşı çadırına kızıyla gelen Selim Kırkyol da hastalıklardan korunmak ve okulların açılması için herkesin aşı olmasını isteyerek, "Gençlere tavsiyem aşılarını olsunlar, sağlıklarını garantiye alsınlar ve kimsenin hakkına girmesinler." dedi.

Aşı olan 17 yaşındaki Derya Kırkyol da hem eğitim hayatının olumsuz etkilenmemesi hem de sağlıklı yaşamak için aşı olmaya geldiğini anlattı.

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Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu
Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu
Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu
Erzurum'da Kovid-19'la mücadelede aşılanma oranının arttırılması için ekipler seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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