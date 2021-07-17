Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elfida" sürprizi
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Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elfida" sürprizi

Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elfida' sürprizi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Programı kapsamında gittiği Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Buluşmada yer alan gençlerin, "Elfida" şarkısını söylemesi, renkli anların oluşmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılışı Programları kapsamında gittiği Erzurum'da kurdele töreninin ardından programlarına devam etti. Geçen hafta Diyarbakır'da gençlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Erzurum'da buluştu.

ELFİDA ŞARKISINI SESLENDİRDİLER

Gençlerin Erdoğan'la buluşmasında renkli anlar da ortaya çıktı. Videoda gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Elfida şarkısını seslendirdiği görülüyor.

Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elfida' sürprizi

SONRAKİ DURAĞI KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle yaptığı buluşmada sıradaki buluşmanın Erzurum'da daha sonra da Kahramanmaraş'ta olacağını açıklamıştı.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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