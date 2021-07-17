Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elfida" sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Programı kapsamında gittiği Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Buluşmada yer alan gençlerin, "Elfida" şarkısını söylemesi, renkli anların oluşmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılışı Programları kapsamında gittiği Erzurum'da kurdele töreninin ardından programlarına devam etti. Geçen hafta Diyarbakır'da gençlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Erzurum'da buluştu.

ELFİDA ŞARKISINI SESLENDİRDİLER

Gençlerin Erdoğan'la buluşmasında renkli anlar da ortaya çıktı. Videoda gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Elfida şarkısını seslendirdiği görülüyor.

SONRAKİ DURAĞI KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle yaptığı buluşmada sıradaki buluşmanın Erzurum'da daha sonra da Kahramanmaraş'ta olacağını açıklamıştı.