Erzurum'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, genç neslin kendisini iyi şekilde yetiştirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğuna işaret eden Malkoç, "2021 yılı sonunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Türkiye hariç Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup olan Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi devletler yıllarca işgal altındaydılar, bağımsızlıklarını kazandılar ve şimdi Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir oluşum sergiliyorlar." dedi.

Malkoç, genç neslin buna göre kendini yetiştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Gençler, sizler kendinizi geliştirirseniz yarın Azerbaycan'da öğretmen, Özbekistan'da mühendis veya Kazakistan'da doktor olacaksınız. İşte buna göre kendinizi hazırlayın. Dünyanın birçok yerinde savaş var. Bu coğrafya Osmanlı coğrafyası, bizim atalarımızın yönettiği coğrafya. Niye savaş var çünkü Osmanlı'nın adaleti yok da onun için. İnşallah sizler bu adaleti yeniden kuracaksınız. Onun için kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine gençlerin ışık tutacağını dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Valiliklerimiz, belediyelerimiz çalışacak elbette. Cumhurbaşkanımız öncülük yapacak ama yöneticilerimize ilim ışık tutacak sizler Türkiye'nin geleceğini aydınlatacaksınız. Elbette refah, kalkınma, sanayi olacak ancak 2023 Türkiye'sini mutlaka adalet, hukuk, hakkaniyet, demokrasi ve insan hakları üzerinde yükseltmek mecburiyetindeyiz. Bunun gayreti içinde olacağız."

"Biz artık üreten bir Anadolu'nun olmasını çok istiyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş de bölgedeki bütün insanları kucakladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim birinci görevimiz memleketin asayişini huzurunu tesis etmektir. Kahraman teşkilatlarımızla bölgemizde tek bir terörist unsur bile bırakmadık. Bizler bütün Kürt kardeşlerimizi kucaklıyoruz. Devletin bütün imkanlarını herkese eşit bir şekilde seferber edip ayaklarına kadar götürmeye gayret ediyoruz. Vatandaşın sorunu varsa bunu çözmeye çalışıyoruz. Erzurum'da yaptığımız fabrikalarda şimdiye kadar 1200 kişi istihdam ettik. Seneye 5000, toplamda da 25 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Biz artık üreten bir Anadolu'nun olmasını çok istiyoruz."

Ağrı Valisi Osman Varol ise bölgenin önemli potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede tarım, hayvancılık ve turizmdeki potansiyelleri bu zamana kadar hayata geçirmek noktasında bir takım sıkıntılar yaşadık. 150 yıldır bu bölgenin neler çektiği malum. Çok ciddi savaşlar, işgaller, göçler gibi şeyler oldu ama bunlar değişiyor. Bugün bölgemizde devletimizin yatırımları sayesinde ana sınıfı düzeyinden üniversiteye kadar öğrencilerimiz donanıyor. Her türlü yatırımı yapıyoruz. Devletimiz bölge insanından hiçbir şeyi esirgemiyor. Modern hava yolları inşa ediyoruz. Devletimiz bu bölgeye tüm olanaklarıyla tarımsal alt yapı kazandırmaya çalışıyor. İnsan kaynağımızı değerlendirmek, istihdamı bölgeye çekmek için teşvik politikaları uygulamaya çalışıyoruz. Bunların tamamını aşacak çok önemli imkanlara sahibiz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Türkiye'nin son yıllarda ciddi gelişim gösterdiğini anlatarak, "20 yıl öncesinde 'Türkiye'nin savunma sanayisi güçlenecek' dense hiçbirimiz inanmazdık ama geldiğimiz noktaya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sistemi yüzde 80, hatta İHA ve SİHA'larda yüzden 90'ı aşmış durumda. Bunlar nasıl yapıldıysa biz de tarımda, hayvancılıkta, alt yapıda bu hizmetleri yerine getirebiliriz. Bize teslim edilen gençlerle çok önemli kalkınma hamleleri yapabiliriz. Bunun için artık destek beklemeye gerek yok, varımızı yoğumuzu ortaya koymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kürt anneleri çocuklarının diplomalarıyla övünecek"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise gençlerin kariyer planlamasına destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz siyah elbise giyip cezaevlerine giren değil siyah cübbe giyip avukat olan gençler için çalışıyoruz. Kürt çocuklarının beyaz kefen giyip mezara girmeleri için değil beyaz önlük giyip doktor olmalarını sağlamak için gece gündüz yollarda kariyer planlaması yapıyoruz. Hep birlikte bu bölgeyi kalkındıracağız, terörden kurtaracağız ve Kürt anneleri çocuklarının diplomalarıyla övünecek." dedi.

Sayan, bölgede çok sıkıntı çekildiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kariyer planlaması gençleri sahiplenip yetiştirmektir. Batıdaki kardeşlerimize göre çok çok gerideydik ama çok şükür ki artık İstanbul'da olan her şey Erzurum'da Ağrı da var. Birlik, beraberlik bizi terörden kurtaracaktır. Türkiye'nin kariyerine göz dikmiş dış güçlere karşı Türkiye'nin kariyeri için mücadele eden Cumhurbaşkanımız var. Bölgenin kariyerine göz dikmiş terör örgütleri var. Bunlara karşı da biz mücadele edeceğiz."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üniversite olarak kariyer odaklı etkinliklerin önemini bildiklerini, Türkiye'nin son yıllarda iktisadi alanda yakaladığı başarıyı sürdürmesinde üniversitelerin önemli rol oynayacağını söyledi.

Programın ardından fuardaki stantları gezen katılımcılar ve öğrenciler tanıtımı yapılan alanlar hakkında bilgi almanın yanı sıra buzdan ve kardan yapılan eserleri gezerek fotoğraf çekildi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki üniversiteler ve kuruluşların destek verdiği fuarda, birçok alanda tanıtımlar yapılmasının yanı sıra buzdan yapılan Erzurum'un tarihini yansıtan eserler, Türkiye'nin otomobili TOGG, milli muharip uçak, İHA ve SİHA'ların maketleri sergileniyor.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.