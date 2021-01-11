Erzurum'da bayrak törenini, ellerinde bayraklarla balkonlardan takip ettiler (2)

1250 OKULDA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, merkez Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katıldı. Okul idarecileri ve öğretmenler ile birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Kaygusuz, 1250 okulda tören düzenlendiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın sadece okullarda okunmadığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, öğrencilerin de evlerinden aileleriyle birlikte törene eşlik ettiğini söyledi.

Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı