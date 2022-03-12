Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar ve buzla mücadele çalışması yürütülüyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kar yağışı ve buzlanmanın uçuşları aksatmaması için çalışma yapılıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarının uçuşları etkilememesi için havalimanında kar ve buzlanmaya karşı bazı önlemler alındı.

Bu kapsamda, 18 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 12 ileri teknolojiye sahip araç ve 25,90 ton buz önleyici-çözücü sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 esasıyla görev yapıyor.