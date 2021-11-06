Erzincan üretimi pancar pekmezi kooperatif bünyesinde satışa sunuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da girişimci kadınlar, evlerde yapılarak tüketilen şeker pancarı pekmezini kooperatif bünyesinde üreterek gelir elde etmeye başladı.

Erzincan Girişimci Kadın Kooperatifi üyelerinin, yöreye yeni bir ürün kazandırmak için yaptıkları çalışma başarılı sonuç verdi.

Bölgede üretilen pancarları, bazı işlemlerden geçirdikten sonra pekmez elde eden kadınlar, yeni ürettikleri ürünle gelir sağlıyor.

Pancar pekmezini kooperatif bünyesinde satışa çıkaran kadınlar, coğrafi işaret almak için de çalışma başlattı.

Erzincan Valiliği Projeler Danışmanı Rafet Yılmaz, gazetecilere, kentteki kadınların kısa süre önce kooperatif açtığını söyledi.

Kentte üretilen pancarı, ekstra bir katma değere dönüştürmek için araştırma çalışması yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Madem elimizde şeker var, niye bunun pekmezi olmasın, diye düşündük. Sonuç olarak pekmezimizi elde ettik. Tattırdığımız arkadaşlarımız son derece güzel olduğundan bahsediyorlar. İnşallah devamını getireceğiz. Sanayi tipi şekliyle belki Türkiye'nin pazarına sokmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yılmaz, pancar pekmezinin ülkede bazı illerde yapıldığına işaret ederek, "Bu ürünün patentini almayı hatta coğrafi işaretini almayı düşünüyoruz. O konuda altyapı çalışmalarımız var. İnşallah bunu da Erzincan'a kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kooperatif başkanı Kübra Akbina ise kadın girişimcilerle yaptıkları proje ile elde ettikleri ürünleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı.

Kooperatif bünyesinde İşkur destekli kadınlara kurs verdiklerini belirten Akbina, "Pancar pekmezimizin tanıtımını yaptık. Çok şaşıranlar oldu, bayağı ilgi gördü ve çok merak uyandırdı. Birçok insan zaten bildiğinden değil merak ettiğinden gelip tadına bakıp almak istiyor." dedi.

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