ERZİNCAN (Habermetre) - ERZİNCAN OKUL SPORLARI KÜÇÜKLER/ YILDIZLAR/GENÇLER SATRANÇ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Erzincan Okul Sporları Satranç Turnuvası GENÇLER Satranç müsabakaları Demirkent Sporcu Fabrikası'nda tamamlandı.

Erzincan Okul Sporları Satranç Turnuva'sına toplam 33 takım toplam 198 sporcu katıldı.

Okul Sporları Satranç Turnuva'sına okullar takımlar halinde yarıştı. Takımlar 4 asil ve 2 yedekten oluşup kızlar ve genel kategori olmak üzere iki kategoride yapıldı.

İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verildi.

Erzincan Okul Sporları Satranç Turnuvası 22-23 Ekimde Küçükler (Ortaokul) yarışması ile başladı.

Erzincan Okul Sporları Satranç Turnuvasına Küçükler Genelde 7 takım, Küçükler kızlarda 5 takım katıldı.

Turnuva'da;

Küçükler Genel takım

SIRA TAKIMLAR

1. DEMİRKENT TOKİ ORTAOKULU

2. ÖZEL ERZİNCAN DOĞA OKULLARI

3. İMKB MÜŞİR ZEKİ PAŞA ORTAOKULU

4. VALİ METİN İLYAS AKSOY ORTAOKULU

Küçükler Kız Takım

SIRA TAKIMLAR

1. MEHMETÇİK ORTAOKULU

2. VALİ METİN İLYAS AKSOY ORTAOKULU

3. ERZİNCAN ORTAOKULU

4. ÇUKURKUYU ORTAOKULU

Erzincan Okul Sporları Satranç Yıldızlar Turnuvası 25-26 Ekimde Yıldızlar (Ortaokul) yarışması ile devam etti.

Erzincan Okul Sporları Satranç Turnuvasında Yıldızlar Genelde 8 takım, Yıldızlar kızlarda 5 takım yarıştı.

Yıldızlar Genel takım

SIRA TAKIMLAR

1. ŞH. JAN. ER FATİH ÇAYBAŞI ORTAOKULU

2. ERZİNCAN ORTAOKULU

3. MEHMETÇİK ORTAOKULU

4. DEMİRKENT TOKİ ORTAOKULU

4. ÖZEL ERZİNCAN DOĞA OKULLARI

Yıldızlar Kız Takım

SIRA TAKIMLAR

1. MEHMETÇİK ORTAOKULU

2. ERZİNCAN ORTAOKULU

3. ÇUKURKUYU ORTAOKULU

4. DEMİRKENT TOKİ ORTAOKULU

Erzincan Okul Sporları Satranç GENÇLER Turnuvası 27-28 Ekimde GENÇLER(LİSE) yarışması ile Demirkent Sporcu Fabrikasında devam etti.

Erzincan Okul Sporları Satranç Turnuvasında GENÇLER Genelde 8 takım GENÇLER kızlarda 1 takım yarıştı.

28 ekim pazar günü GENÇLER Genel müsabakaları sona erdi.

GENÇLER KIZLARDA Erzincan Fen Lisesi 1. Oldu

GENÇLER Genelde

SIRA TAKIMLAR

1. ERZİNCAN ANADOLU LİSESİ

2. HEZARFEN AHMET ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

3. ERZİNCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

4. ERZİNCAN IMKB NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ

5. ERZİNCAN IMKB NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ - 2. TAKIM

6. ERZİNCAN IMKB NEVZAT AYAZ FEN LİSESİ - 3. TAKIM

7. MUSTAFA DOĞAN ANADOLU LİSESİ

8. ERZİNCAN MİLLİ EGEMENLİK ANADOLU LİSESİ

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