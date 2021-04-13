Erzincan'ın Kemaliye ilçesi "su sporları merkezi" olacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'ın Kemaliye Belediyesinin "Kemaliye Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesi"ne destek vereceğini bildirdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'ın Kemaliye Belediyesinin "Kemaliye Su Sporları Turizmi ve Tanıtımı Projesi"ne destek vereceğini bildirdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında destek almaya hak kazanan projenin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında, tarihi, kültürel ve doğal dokusuyla Erzincan'ın en önemli noktalarından biri olan Kemaliye'de su sporlarının geliştirilmesi ve ilçenin ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor.

Kurulması planlanan Kemaliye Su Sporları Merkezi ile bölgenin ihtiyaç duyduğu su sporları turizm altyapısına kavuşturulması ve etkin bir pazarlama planı ile ilçenin su sporlar eksenli alternatif bir turizm destinasyonu haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu