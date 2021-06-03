Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
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Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü

Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Esence Dağı, haziran ayında yağan kar ile yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Erzincan'ın Esence Dağı, haziran ayında yağan kar ile yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yılın büyük bölümünü karla kaplı geçiren kentte, Üzümlü ilçesinde yar alan 3 bin 549 metrelik Esence Dağı, haziran ayını da karlar altında karşıladı.

Yöre sakinlerinden Hakan Kalkan, AA muhabirine, yağmur sonrası soğuyan hava nedeniyle Esence Dağı'na kar yağdığını belirterek, hazirandaki bu kar yağışı görüntülerine her zaman rastlanmadığını söyledi.

Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü
Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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