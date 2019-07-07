Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği kişi öldü

Erzincan'da hayvanlarını otlatan bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tercan ilçesine bağlı Esenevler köyünde ikamet eden Demir Ali Tekin (60), hayvanlarını İbrahim Ağan mezrasına otlatmaya götürdü.

Tekin'in oğlu Serkan Tekin, akşam saatlerinde hayvanların bir kısmının başıboş şekilde köye geldiğini fark etti. Tekin, gittiği mezrada babasının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir Ali Tekin'in yaşamını yıldırım çarpması sonucu yitirdiğini belirledi.

Tekin'in cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesine morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA